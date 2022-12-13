Жители Купчино создали музей об истории района

Экспозиция составлена из предметов быта, мебели и элементов гардероба, которые хранятся у жителей Купчино.

В Петербурге планируют создать музей Купчино, его первая экспозиция открылась в библиотеке им. Фрунзе. Выставка "Купчино. От деревни до района" посвящена истории южной части города с 1960 по 1980 годы. Купчино основано в 1612 году, это один из старейших районов Петербурга, а активная застройка началась в 1964 году.

Сюда переехали коренные ленинградцы, которые жили в центре города в коммуналках и они несмотря на то, что здесь было очень плохо с обустройством: действительно, ходили по деревнням доскам, а купчинская грязь – это притча во языцех. Они получали здесь отдельные квартиры, малогабаритные, но свои, и советские люди стремились к этому. Денис Шаляпин, купчинский краевед

Экспозиция включает архивные кадры: первых жителей деревни и первого в Советском союзе Универсама. Среди уникальных экспонатов: письменный стол и лампа купчинского писателя и историка В. И. Кардашова. Многие предметы принесли местные жители: рабочее кресло, фарфоровый сервиз, телевизор "Аврора".

Я три раза ходила к местной жительнице Ирине Игоревне Белоусовой, она дарила платья, туфли, шляпки, рулоны светских обоев, посуду, хрустальные вазы – предметы купчинского быта. В том числе у нас есть фотография, на которой изображена Татьяна, женщина, получившая квартира в Купчино, она изображена в этом самом платье, по тем временам очень модное, называется кримплен. Рената Платэ, специалист отдела развития культурно-выставочной деятельности ЦБС Фрунзенского района

В музее планируют проводить экскурсии, а также устраивать квартирники.

Видео, фото: Piter.TV