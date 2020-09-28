Жители Кудрово заметили группу молодых людей, копающихся в мусоре

Последователи фриганизма считают, что это помогает сэкономить, а также является путем к более осознанному потреблению.

Неизвестные "напали" на помойки, которые находятся на Пражской улице в Кудрово. Как оказалось, молодые люди причисляют себя к фриганам. Последователи этого стиля жизни отрицают принципы потребительства.

По словам автора видео, молодые люди встретились ночью у станции метро "Улица Дыбенко", после чего устроили "рейд" по помойкам. По подсчетам свидетеля происходящего, в этом участвовали около 20 человек.

Ближе к концу устроили привал у костра, с пением песен и поеданием еды. рассказал очевидец.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished