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Жители Кудрово пожаловались на борщевик
Сегодня, 19:45
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Жители Кудрово пожаловались на борщевик

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Горожанам в случае обнаружения борщевика Сосновского необходимо проверить, есть ли территория в заявленном перечне работ.

Жители Кудрово пожаловались на разрастающийся по району борщевик Сосновского. По словам владельцев квартир во Всеволожском районе Ленобласти,  растение уже есть в комфортной среде и на газонах города. Об этом сообщили в группе "Жизнь в Кудрово" в соцсети "ВКонтакте".

В Ленобласти на борьбу с борщевиком Сосновского из областного бюджета выделят 56,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона. Общая площадь обработки  составит 4,4 тысячи га.

Местным жителям в случае обнаружения борщевика Сосновского необходимо проверить, есть ли эти территории в заявленном перечне работ, если нет – сообщить через "Госуслуги. Решаем вместе".

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Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово

Теги: борщевик, кудрово, растения, сорняки, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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