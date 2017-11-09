Жители Красноярска задыхаются от дыма пожарной части

В сети появилось видео от женщины, которая живет по соседству со станцией МЧС.

Местная жительница нового жилого комплекса "Параллели" прислала в сообщество города Красноярска видео, в котором посетовала, что дым от пожарной части не дает спокойно дышать новоселам.

По всей видимости, этот дом находится рядом с пожарной частью, в которой печное отопление. С наступлением холодов начался отопительный сезон, и дым из трубы заволок все дворы новостроек в жилом комплексе. Женщина сообщила, что окна невозможно открыть, а на детской площадке нечем дышать.

Под размещенным видео пользователи очень удивились, что пожарная часть до сих пор отапливается таким древним способом. Кто-то сообщил, что однокомнатная квартира на первом этаже стоила в этом доме 3 миллиона рублей.

Жители надеются, что городские власти решат эту проблему и подключат пожарную часть к центральному отоплению.

Видео: Instagram/krasnoyarsk.nebo