Жители Коломны собирают 175 подарков для одиноких пациентов психиатрической больницы

В индивидуальный подарок войдут открытки, подписанные от руки, предметы гигиены и сухофрукты.

Жители Коломны запустили благотворительную акцию – они планируют собрать 175 подарков для одиноких пациентов Психиатрической больницы Николая Чудотворца на Пряжке.

В индивидуальный подарок войдут открытки, подписанные от руки, предметы гигиены и сухофрукты. Такой презент будет не только полезным, но и практичным. Также в общие подарки войдут сладости, мандарины и настольные игры. Всего у больницы 900 постояльцев.

Для того, чтобы подарков хватило всем, необходимо собрать 120 000 рублей. На сегодняшний день, 21 декабря, собрали 21 000 рублей.

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Фото: pexels