Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Иностранцы пытаются быстрее перевезти питомцев, пока не начал действовать запрет на экспорт.

Жители Китая массово начали скупать в России домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. По данным таможенной службы, из страны выехало 80 питомцев за второй квартал 2019 года. Этот показатель в семь раз превышает первый квартал, а также в 10 раз,если брать статистику за апрель 2018 года.

В основном иностранцы увозят собак и кошек через пункт пропуска "Нижнеленинское". Резкий интерес китайцев к российским животным связан с недавним постановлением Правительства КНР. Чиновники запретили жителям государства ввозить домашних питомцев. Поток остановится с первого мая.

Напомним, что для Китая это уже не первое ограничение в данной сфере. В 2017 году им запретили держать дома более одной некрупной собаки. Закон установил моду среди местного населения на мопсов, бульдогов, мастиффов и алабаев.

В России под запрет разведения попадают только экзотические виды животных: тарантулы, крокодилы, лисы и каймановые черепахи попали в обновленную версию проекта. По-прежнему сохраняется запрет на скорпионов, львов, тигров и прочих больших кошек, ушастых тюленей, моржей, бегемотов и слонов.

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