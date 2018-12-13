Петербуржцы сняли на видео быка, бегущего по КАД

Из-за животного на дороге образовалась пробка.

Днем 29 апреля петербуржцы заметили на кольцевой автодороге быка. Животное бежало по одной из полос движения. В сети появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, из-за быка образовалась пробка. Дорожные полицейские сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось ли поймать быка, неизвестно. Чуть позже животное видели в районе Янино.

Пользователи интернета написали весьма забавные комментарии к посту:

"Ему просто по делам в город нужно, что тут такого. У него нет машины, как у нас всех, вот приходится пешком добираться", — написал один из подписчиков группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".

Ранее мы писали, что жителей Кудрово напугали следы крови в подъезде.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное