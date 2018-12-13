Петербуржцы сняли на видео быка, бегущего по КАД

Днем 29 апреля петербуржцы заметили на кольцевой автодороге быка. Животное бежало по одной из полос движения. В сети появилось видео с места событий.
По словам очевидцев, из-за быка образовалась пробка. Дорожные полицейские сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось ли поймать быка, неизвестно. Чуть позже животное видели в районе Янино.
Пользователи интернета написали весьма забавные комментарии к посту:
"Ему просто по делам в город нужно, что тут такого. У него нет машины, как у нас всех, вот приходится пешком добираться", — написал один из подписчиков группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".
Ранее мы писали, что жителей Кудрово напугали следы крови в подъезде.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное
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