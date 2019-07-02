Жители Кировского района рассказали о сказочном "доме дога Рамзеса" из их детства

Двор пришел в запустение с 2003-го года.

На протяжении многих лет во дворе улицы Зины Портновой, 8 существовал "дом дога Рамзеса". Это детская площадка, которую создал и расписал Аркадий Канцепольский. О сказочном городке, который сейчас пришел в запустение, рассказал "Петербургский дневник".

Детский парк аттракционов появился во дворе Кировского района в начале 1980-х годов. Своими руками Аркадий Канцепольский смастерил большие расписные сани, резной теремок, песочницы, клубы,кинотеатр на 12 мест. Дворик назвали "Собачкиным городом" в честь ее хозяина дога Рамзеса, который красовался на тереме. Также на площадке была избушка на курьих ножках с Бабой Ягой, "Крепость Кота в сапогах", в которых играли дети и становились участниками сказок Аркадия. Для построек он использовал старые стройматериалы.

Автора сказочного дворика не стало в 2003 году. Материалы растащили, что-то подожгли. От городка осталась только памятная табличка на дереве. Молодое поколение уже не застало "двор дога Рамзеса", а вот жители улицы Зины Портновой, которые выросли на ней, помнят Аркадия и его творения до сих пор.

Фото: соцсети