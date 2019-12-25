Жители Кировского района вечером остались без света

Около 21 часа обесточены оказались несколько домов на Краснопутиловской улице.

Вечером 18 ноября в Кировском районе наступил временный блэкаут. Около 21 часа свет погас в нескольких домах на Краснопутиловской улице. Как сообщили в пресс-службе "Россети Ленэнерго", петербуржцы оставались в темноте недолго.

Причиной выключения света стал технологический сбой смежной генерирующей компании. Диспетчеры "Ленэнерго" создали резервную схему подачи электричества. В 21:25 свет в домах появился.

Ранее несколько жилых комплексов в Московском районе остались без света.

Фото: пресс-служба "Россети Ленэнерго"