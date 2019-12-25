Несколько жилых комплексов в Московском районе остались без света

В нескольких жилых комплексах в Московском районе Петербурга отключили электричество. Сообщение об этом появилось вечером 18-го октября в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Некоторые комментаторы указали на то, что блэкаут случился ранее, и свет уже вернули, но, видимо, не везде.
В "темную" зону временно попали ЖК "Светлый мир "Жизнь", "4you", "Две столицы". Пользователи поиронизировали над тем, что название комплексов не соответствует ситуации.
Электроэнергию отключили в 13:08, подключили в 16:05. Доблестные строители очередного ЖК перерубили в очередной раз кабель. В данный момент,свет в домах и на производстве есть!
написала петербурженка.
Как выяснилось, свет все-таки вернулся еще не во все дома.
Ранее Piter.TV сообщил о том, на Краснопутиловской улице китайское авто завалилось на бок на газоне.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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