Несколько жилых комплексов в Московском районе остались без света

Первые сообщения о пропаже электричества стали поступать еще в час дня.

В нескольких жилых комплексах в Московском районе Петербурга отключили электричество. Сообщение об этом появилось вечером 18-го октября в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Некоторые комментаторы указали на то, что блэкаут случился ранее, и свет уже вернули, но, видимо, не везде.

В "темную" зону временно попали ЖК "Светлый мир "Жизнь", "4you", "Две столицы". Пользователи поиронизировали над тем, что название комплексов не соответствует ситуации.

Электроэнергию отключили в 13:08, подключили в 16:05. Доблестные строители очередного ЖК перерубили в очередной раз кабель. В данный момент,свет в домах и на производстве есть! написала петербурженка.

Как выяснилось, свет все-таки вернулся еще не во все дома.

Ранее Piter.TV сообщил о том, на Краснопутиловской улице китайское авто завалилось на бок на газоне.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK