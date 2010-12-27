Жители Каменногорска отметили День города

По традиции мероприятие началось с торжественного шествия колонн трудовых коллективов, ветеранов, молодежных активистов и местных жителей.

В минувшую субботу жители и гости Каменногорска праздновали День города.

По традиции мероприятие началось с торжественного шествия колонн трудовых коллективов, ветеранов, молодежных активистов и местных жителей.

Поздравили с праздником каменногорцев председатель комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Владимир Долгих, глава Каменногорского муниципального образования Василий Гусев, глава администрации поселения Наталья Михайлова и др.

"День Каменногорска объединяет всех, кто чувствует свою причастность к его судьбе, способствует своим трудом и талантами развитию и процветанию города. С каждым годом Каменногорск становится комфортнее – благоустраиваются его территории, появляются новые места для отдыха и в ближайшем будущем планируется реконструкция городского парка, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса", - сказала Наталья Михайлова отметила,.

Затем состоялось чествование жителей, которые внесли свой вклад в развитие Каменногорского поселения.

В концертной программе "Букет родному городу!" приняли участие местные художественные коллективы, сover-группа "ДеЖаВю" и другие.

Также в рамках мероприятия для любителей спорта состоялся турнир по футболу. В течение всего дня шла праздничная торговля, для детей работали аттракционы.

Торжество завершилось ярким фейерверком.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО