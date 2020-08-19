Жители Калининского района временно остались без света

По всей видимости, в районе произошла аварийная ситуация.

Ночью 19-го августа в Калининском районе Петербурга пропал свет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В зону блэкаута попали жители проспекта Культуры, Светлановского проспекта, Тимуровской улицы, проспекта Просвещения. Горожане написали о том, что без электричества они остались ненадолго.

Светлановский пр. - отключили на 1 минуту, ща всё работает.

Вся линия без света, не только главная дорога, но и дороги у домов.

Только что звонил в аварийную по району, сказали постараются в течении 40 минут. написал один из петербуржцев в 01:39.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезжавшие мимо аварии на КАД помогли пострадавшему.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK