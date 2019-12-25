Проезжавшие мимо аварии на КАД помогли пострадавшему

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером во вторник, 18 августа, очевидцы поделились в соцсетях фотографиями с места аварии на внутреннем кольце КАД перед съездом на Янино.

Очевидцы отметили, что столкнулись две легковушки. Проезжающие мимо петербуржцы остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Свидетель отметил в комментариях, что водитель "Опеля" разговаривал по телефону, знак аварийной остановки выставил прямо около бампера, также мужчина отметил, что второй участник аварии, по сути, не виноват. Однако точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее мы писали, что на 53 километре КАД фура притерла иномарку.

Фото: vk.com/spb_today