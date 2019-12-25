Жители Гатчины смогут сделать прививку от гриппа в передвижной амбулатории

Кроме того, возможно будет сдать тест на тела к коронавирусу.

В четверг и пятницу, 10 и 11 сентября, на площади вблизи Варшавского вокзала в Гатчине будет проводиться вакцинация от гриппа и тестирование на антитела к COVID-19 в специально передвижной амбулатории. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе "ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"".

Мероприятия оба дня пройдут с 16:00 до 18:00. Отметим, что прививки будут ставить только совершеннолетним. Это же правило касается тестов. Кроме того, на антитела проверят только тех, кто прописан в 47-ом регионе.

В амбулатории необходимо будет подтвердить паспорт и полис ОМС.

Ранее мы рассказали о том, что Комздрав опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / gatchinakmb