Жители Центрального района пожаловались на трещины в парадных и затопленные подвалы

В доме №4 по 7-Советской улице в парадных образовались трещины, годами не работает лифт и затоплены подвалы.

Жители дома №4 по 7-Советской улице много лет жалуются на проблемы в парадных. Внешне фасад дома выглядит не так уж плохо, но внутри открываются все недостатки старого фонда.

Внутри дома можно увидеть годами неработающий лифт, затопленные подвалы и протекающая кровля. На черной лестнице, где раньше собирались бездомные, видны следы пожара и крупные трещины. Последний раз капитальный ремонт проводили в 2000 году, затем жильцы пытались навести порядок своими силами.

У нас проблема с лифтом, у нас потолки по 3,5 метра, так что шестой этаж – это реально высоко. Пожилые люди просто перестали выходить на улицу из-за того, что лифт не работает. Ну и состояние подъездов, плюс затопленный подвал. Мы не понимаем, что с нашим домом будет, в стене уже трещины. Все понимают, что это из-за того, что вода в подвалах. И что, ждать пока дом рухнет? За 20 лет кроме каких-то обследований, которые подтвердили, что вода в подвалах есть, не было сделано ничего Павел Лавров, житель дома №4 по 7-й Советской улице

На лестнице, где образовались трещины, поставлены подпорки и специальные маяки для отслеживания изменений. В некоторых квартирах от сырости на стенах появилась плесень, избавиться от которой очень сложно. Однако проводить капитальный ремонт пока не планируется. Представитель Жилкомсервиса предложил начать с ремонта черных лестниц.

Дом №4 по 7-й Советской улице был построен архитектором Ван-дер-Гюхт В. И. в 1906 году. Здание относят к стилю модерн.

Фото и видео: Piter.tv