Жители Бухарестской улицы остались без электричества

Несколько домов погрузились во тьму.

Петербуржцы написали в социальных сетях о том, что в ночь на 29 ноября во Фрунзенском районе произошел блэкаут. В нескольких домах по Бухарестской улице выключился свет. Очевидцы рассказали, что наступившей темноте предшествовал громкий хлопок.

Местные жители объяснили, что услышали громкий звук около 72 здания. На данный момент сведений о ситуации нет. Предположительно на место инцидента вызвали жители вызвали аварийные службы. К утру проблема может быть решена.

Ранее Piter.tv писал о том, что блэкаут выгнал петербуржцев из "Великан Парка" посреди киносеанса.

Фото: Piter.tv

