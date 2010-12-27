Блэкаут выгнал петербуржцев из "Великан Парка" посреди киносеанса

На линии 110 кВ произошел серьезный сбой.

Днем 24 июня в развлекательном центре "Великан Парк" отключили электричество. Люди вынуждены были покинуть кинотеатр, не досмотрев фильм. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Петербуржцам пообещали вернуть деньги за испорченный кинопоказ либо в течение месяца, либо когда дадут электричество. Похожая ситуация с отключением электричества сейчас наблюдается в районах станций метро "Горьковская" и "Петроградская". Света нет в бизнес-центрах, магазинах и кинотеатрах.

Как отметили в Ленэрго, проблема с электроэнергией серьезная. Специалисты выявили нарушение работы на линии 110 кВ. На место отключения электричества отправили дизель-генераторы.

Ранее мы писали, что на Лиственной больше тысячи человек остались без света и воды.

Фото: Мегаполис