На Лиственной больше тысячи человек отключены от света и воды

Два дня петербуржцы не могут получить ответ о том, почему они вынуждены жить без электричества и горячей воды.

В Выборгском районе Петербурга жители многоэтажки в течение двух суток не могут получить доступа к воде и электричеству. По данным пресс-службы Управляющей компании, ресурсы смогут вернуть только в понедельник, 24 июня.

О проблеме сообщили местные жители. Они объяснили, что потребители 22 этажного здания ждут горячую воду и свет. В общей сложности в доме 18 корпус 1 на Лиственной улице проживают около тысячи человек.

В УК им не объяснили причины отключения. Ресурсоснабжающая компания отметила, что электроэнергия на подстанцию подается. Именно от абонентской трансформаторном подстанции петербуржцы ранее и получали свет и воду. На данный момент к ситуации подключились городские власти, которые обещают разобраться в понедельник.

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Фото: Piter.tv