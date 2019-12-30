Жители Автово заметили "откусанную" трубу Первомайской ТЭЦ

Петербуржцы заметили, что на Первомайской ТЭЦ находится "откусанная" труба. Ненормальное состояние объекта на Корабельной улице увидели днем 30 января. Объект питает энергией три района города, а также Кировский завод и "Северную верфь".
Если быть совсем точным, то сначала очевидцы услышали странный шум, а потом отправились искать его источник. Объект питает энергией три района города, а также Кировский завод и "Северную верфь". В ТГК-1 прокомментировали произошедшее. Представители компании рассказали, что у местных жителей нет повода для беспокойства. В данный момент на территории электрической станции ведутся плановые работы. Они состоят в демонтаже старых конструкций дымовых труб. Сейчас объекты уже выведены из эксплуатации. Рабочие занимаются разборкой вручную. По предварительным данным это процесс займет около полутора месяцев.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Москве произошел пожар на ТЭЦ.
Фото: ТГК-1
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