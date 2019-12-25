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В Кудрово жителей двух этажей в ЖК посадили на принудительный карантин
Сегодня, 16:44
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IRINA_CHALKINA

В Кудрово жителей двух этажей в ЖК посадили на принудительный карантин

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О новом случае заражения COVID-19 рассказали очевидцы в группе "Жизнь в Кудрово".

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что жителей двух этажей в ЖК под Петербургом посадили на карантин. О новом случае заражения COVID-19 рассказали очевидцы в группе "Жизнь в Кудрово".

Как оказалось, путешественница накануне вернулась с COVID-19 из Таиланда к себе в квартиру на улицу Столицу, 4. Её соседей попросили не выходить из квартир. Их принудительно посадили на карантин. На изоляции сидят два этажа — 15-й и 16-й.

Сама больная чувствует себя хорошо, госпитализация ей не требуется.

Ранее мы сообщали о том, что врачи Покровской больницы пожаловались на отсутствие спецзащиты для работы с больными пневмонией.

Фото:pixabay,  vk.com/kudrovolife

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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