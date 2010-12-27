Жителей Выборгского района интересует кто и как будет вывозить мусор

В связи с началом работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставлением новой коммунальной услуги по обращению с ТКО, внесены дополнения в Социальный кодекс Ленинградской области.

В Выборге вторую неделю работает открытый прием граждан по вопросам изменения правил и норм обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня, в приемной Губернатора, на пр.Ленина, 2, на вопросы жителей отвечали представители регоператора: АО "Управляющая компания по обращению с твердыми коммунальными отходами".

С вопросами обратились представители малого и среднего бизнеса, социальных учреждений, старосты поселков, председатели ТСЖ, а также граждане со всего Выборгского района: Каменногорского, Светогорского, Рощинского, Полянского и других муниципальных образований.

Итоги дня подвела пресс-секретарь АО "Управляющая компания по обращению с твердыми коммунальными отходами" Ольга Пышкина отметила:

"Поступило много обращений как от физических, так и от юридических лиц. Много обращений поступило по организации содержания контейнерных площадок. Необходимо отметить, что реформа касается исключительно организации обращения с твердыми коммунальными отходами. К этой категории не относятся промышленные, строительные отходы, автомобильные шины, лампы, батарейки. По обращениям граждан мы принимаем замечания и прорабатываем вопросы по организации или изменения графика вывоза коммунальных отходов с перевозчиками, поэтому рекомендую обращаться на горячую линию регоператора, а также к представителям регионального оператора, которые будут выезжать для приема населения на территории муниципальных образований.

Актуален вопрос по организации дополнительных контейнерных площадок. Программа по субсидированию муниципальным образованиям обустройства мусорных площадок принята в Ленинградской области, она рассчитана на 3 года, за которые муниципальным образованиям предстоит обустроить около шести тысяч мусорных площадок по единому стандарту.

Примерно осенью правительство Ленинградской области выделит финансирование для строительства и модернизации по этой программе, постепенно вопрос по организации контейнерных точек в местах, где они необходимы, будет урегулирован.

Рассматриваются и обращения по организации вывоза мусора с территорий, где затруднены подъездные пути: будут прорабатываться иные варианты и подходы – возможно, это будет централизованный вывоз отходов", - сообщила Ольга Пышкина.

Кроме того, значительное количество обращений продолжает поступать по социальным льготам. В Ленинградской области, помимо федеральных льгот, будут действовать региональные.

В связи с началом работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставлением новой коммунальной услуги по обращению с ТКО, внесены дополнения в Социальный кодекс Ленинградской области.

Правительство Ленобласти уже опубликовало информацию, что помимо льгот для граждан, старше 70 и 80 лет, введены еще 2 категории: малоимущие семьи и малоимущие одинокие граждане.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будет предоставляться лицам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50 % приходящейся на их долю оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО, и лицам, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 %, приходящейся на их долю оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, за период до 12 месяцев единовременно один раз в год будет предоставляться компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Заявку на получение компенсации граждане смогут оформить через комитет соцзащиты после завершения необходимых процедурных мероприятий. В настоящее время заявки еще не принимаются.

Региональная льгота на компенсацию оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО будет действовать с момента введения реформы на территории. В частности, на территории Выборгского района - с даты начала реформы: с 1 июня 2019 года.

Завтра на вопросы жителей будут отвечать представители Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

Представители регионального оператора проведут очередной прием на следующей неделе, в среду, 24 июля.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО