Жителей Васильевского острова возмутило строительство ресторанного квартала вместо рынка

Горожане считают, что мест для общественного питания на острове и так достаточно.

Накануне стало известно, что на Васильевском острове появится новый гастрономический кластер. Не всем местным жителям эта новость пришлась по душе, некоторые из них считают, что сделать там рынок было бы целесообразнее. Своим мнением они поделились в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте".

Ранее в здании Андреевского двора располагался рынок. Пользователи отметили, что на острове и так достаточно заведений общественного питания, а вот их как раз не хватает. Еще один вариант использования помещения — торговый центр.

Зачем? Там же уже есть фудкорт. Неужели ничего другого не придумать...Был магазин Дети, театральная студия, рынок. Всё убрали. Спасибо хоть ролики/скейт остался. Ну куда столько столовок? Почему, к примеру, рынок не сделать?

А кто решил что не хватает ресторанов? Вся пешеходная зона по 6-7 линии- рестораны и кафе , они что переполнены? И на самом рынке фуд-корт открыли, куда ещё рестораны. написали горожане [прим. пунктуация авторов сохранена]

Напомним, торгово-офисный центр "Андреевский двор" хотят объединить вместе с обновленным Василеостровским рынком.

Фото: Piter.TV