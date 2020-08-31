Осень также будет холодной.

Жителей России предупредили о сильных морозах зимой. Мнением поделилась климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова в беседе с изданием URA.RU.

По её словам, зима в нынешнем году будет суровая, потому что было жаркое лето. При этом морозы не продлятся всю зиму. Также прогнозируются оттепели.

Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Екатерина Пестрякова, климатолог

Она отметила, что судя по её прогнозу, осень также будет холодной.

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