Жителей России предупредили о сильных морозах зимой. Мнением поделилась климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова в беседе с изданием URA.RU.
По её словам, зима в нынешнем году будет суровая, потому что было жаркое лето. При этом морозы не продлятся всю зиму. Также прогнозируются оттепели.
Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже.
Екатерина Пестрякова, климатолог
Она отметила, что судя по её прогнозу, осень также будет холодной.
Ранее мы писали, что в последний день календарного лета в Петербурге пройдут дожди.
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