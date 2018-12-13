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Прокуратура требует лишить 23 психически нездоровых петербуржцев водительских прав
Сегодня, 14:55
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Rybka123

Прокуратура требует лишить 23 психически нездоровых петербуржцев водительских прав

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Суд рассмотрит исковое заявление надзорной организации.

В Петроградском районе Петербурга прокуратура пытается лишить местных жителей водительских прав ради безопасности остальных участников движения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации сотрудников прокураторы, 23 человека страдают психическими расстройствами, но имеют водительские права. Прокуратура направила иски в районный суд с просьбой прекратить действие прав на управление транспортными средствами данных петербуржцев. В ведомстве отметили, что указанные граждане могут быть опасными для остальных участников дорожного движения.  

Ранее мы публиковали ролик с борта самолета Москва-Симферополь, где один из пассажиров скончался после устроенного им дебоша.

Фото: Piter.TV

Теги: водительские права, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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