Жителей Петербурга ждут выходные с температурой до +26 градусов

В Петербурге к концу недели вернется летнее тепло без осадков.

В Санкт-Петербурге в середине недели установится переменная облачность и местами пройдут кратковременные дожди, однако уже к четвергу и пятнице ожидается заметное потепление. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В городе будет облачно с прояснениями, в дневные часы местами возможны осадки и гроза. Ветер северо-западного и западного направлений умеренной силы, при грозе порывистый. Утром температура составила +14,1 градуса, днем прогнозируется +21…+23 градуса. Атмосферное давление постепенно повышается.

А вот 14 августа температура поднялась до +22…+24 градусов, осадков не ожидается. С 15 и по 16 августа в городе будет до +26 градусов, сохранится сухая и солнечная погода.

Ранее Piter.TV сообщал, что июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")