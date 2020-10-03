Жителей Петербурга встревожил град, который приняли за летний снегопад

Вильфанд объяснил выпадение града в Петербурге и опроверг слухи о снеге.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что мелкий град, выпавший в Петербурге 25 августа, является обычным летним явлением и не имеет отношения к снегу. Об этом сообщает ТАСС.

В Санкт-Петербурге выпал мелкий град, который часть горожан и пользователей соцсетей приняла за снег. По его словам, град был спрогнозирован заранее, а из-за низкого качества видеозаписей мог показаться снегопадом.

Синоптик добавил, что на этой неделе в Петербурге сохранится прохладная погода. Причиной станут циклоны, приносящие холодный воздух с севера, что вызовет плотную облачность и частые осадки. Вильфанд отметил, что Петербург останется одним из немногих крупных городов России, где летние температуры не установятся даже в последние дни августа.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что дожди в Петербурге прекратятся к 29 августа.

