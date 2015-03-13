Жителей Петербурга должны предупреждать за 10 дней до отключения горячей воды

Информация размещается в ГИС ЖКХ.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил информировать граждан об отключении горячей воды в межотопительный период 2021-го года за 10 дней до проведения испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент информация о перерывах в поставке горячей воды без нарушений размещается в Василеостровском, Кронштадтском, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах. Остальным районам надо вопрос доработать. Информация должна публиковаться в системе ГИС ЖКХ.

Те, кто не донес информацию до граждан, будут привлечены к административной ответственности.

В этом году большинство работ пройдут во второй половине лета в связи с проведением ПМЭФ и Евро-2020.

Фото: Piter.TV