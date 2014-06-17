Трехдневный снегопад начнется в Петербурге в воскресенье

В город придет настоящая зима. Ожидается усиление восточного ветра. Он подует со скоростью 7-12 м/с.

Жителей Петербурга предупредили о трехдневном снегопаде. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

В ночь с субботы на воскресенье в город придет циклон, который принесет в город снег. Кроме того, ожидается усиление восточного ветра. Он подует со скоростью 7-12 м/с. Сегодня в городе осадков не ожидается. При этом, на улице будет достаточно прохладно. Столбики термометров покажут -1…-3 градуса мороза. В ночное время температура воздуха понизится до -3…-5 градусов.

Ранее мы сообщили, что синоптик Леус прогнозирует старт зимы в Петербурге с 27 ноября.

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