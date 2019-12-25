Жителей Петербурга предупредили о грозах и усилении ветра

Ветер разгонится до 15 метров в секунду.

В субботу, 20 июня, петербуржцев предупредили, что на город надвигается непогода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и области со ссылкой на синоптиков.

Отмечается, что сегодня в городе ожидаются грозы, ливни, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют горожанам быть внимательнее на улице и выключить электробытовые приборы во время грозы.

Ранее мы писали, что петербуржцы делятся фотографиями мощной грозы.

Фото: Pixabay