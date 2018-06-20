Петербуржцев ждет теплая и солнечная суббота

6 апреля потеплеет до плюс 14 градусов.

В субботу, 6 апреля, в Петербург придет настоящая весна. Первый апрельский выходной в городе на Неве будет теплый и солнечный. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь с 5 на 6 апреля в городе на Неве похолодает до 0…+2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 14 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 м/с. Осадков не ожидается.

Ранее мы писали, что жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка не оценила петербургскую весну.

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