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Жителей Мурино не оставят без отопления в морозы
Сегодня, 11:59
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Жителей Мурино не оставят без отопления в морозы

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Работы было решено перенести на более поздний срок.

Отопление в восточных районах Мурино не будут отключать. Информация об этом появилась в официальной группе "Администрация | Новое Девяткино" в соцсети "ВКонтакте".

Ремонтные работы было решено перенести на более поздний срок в связи с сильными морозами. Отопление 28 декабря отключать не будут.

Ранее сообщалось, что отопление отключат с 10:00 28 декабря до 06:00 29 декабря. Специалисты планировали собиралась заменить теплоноситель участка сети на Школьной улице.

Скриншот: ВКонтакте / Администрация | Новое Девяткино
Фото: pexels

Теги: мурино, отопление, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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