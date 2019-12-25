Жителей Мурино не оставят без отопления в морозы

Работы было решено перенести на более поздний срок.

Отопление в восточных районах Мурино не будут отключать. Информация об этом появилась в официальной группе "Администрация | Новое Девяткино" в соцсети "ВКонтакте".

Ремонтные работы было решено перенести на более поздний срок в связи с сильными морозами. Отопление 28 декабря отключать не будут.

Ранее сообщалось, что отопление отключат с 10:00 28 декабря до 06:00 29 декабря. Специалисты планировали собиралась заменить теплоноситель участка сети на Школьной улице.

Скриншот: ВКонтакте / Администрация | Новое Девяткино

Фото: pexels