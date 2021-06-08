Для гостей подготовят блюда коренных народов региона.

Жителей Ленобласти приглашают на гастрономический фестиваль "Ленинградский пикник "Калейдоскоп вкуса" станет частью большого праздника в Сосновом Бору в честь 95-летия региона.

Для гостей пикника приготовят легендарные блюда коренных народов: ладожскую корюшку, петровскую уху, кровяные колбаски из Выборга, карельскую калитку, копорский чай, выборгский крендель, а также фермерские сыры, ленинградский мёд, сытные и сладкие пироги, маринованные грибы. Самая вкусная часть большого ленинградского праздника развернется у торгового центра "Галактика".

Также проведут мастер-классы приготовлению судака по-ижорски с овощами, похлёбки по-Суворовски из белой рыбы, десерта "Лакомство вепсов" с лесными ягодами.

Для молодых гостей подготовят интерактивную зону с аттракционами, батутным городком, детскими мастер-классами по рисованию.

Фото: администрация Ленобласти