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Жителей Ленобласти приглашают на гастрономический фестиваль
Сегодня, 20:56
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Жителей Ленобласти приглашают на гастрономический фестиваль

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Для гостей подготовят блюда коренных народов региона.

Жителей Ленобласти приглашают на гастрономический фестиваль "Ленинградский пикник "Калейдоскоп вкуса" станет частью большого праздника в Сосновом Бору в честь 95-летия региона.

Для гостей пикника приготовят легендарные блюда коренных народов: ладожскую корюшку, петровскую уху, кровяные колбаски из Выборга, карельскую калитку, копорский чай, выборгский крендель, а также фермерские сыры, ленинградский мёд, сытные и сладкие пироги, маринованные грибы. Самая вкусная часть большого ленинградского праздника развернется у торгового центра "Галактика".  

Также проведут мастер-классы приготовлению судака по-ижорски с овощами, похлёбки по-Суворовски из белой рыбы, десерта "Лакомство вепсов" с лесными ягодами. 

Для молодых гостей подготовят интерактивную зону с аттракционами, батутным городком, детскими мастер-классами по рисованию.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: гастрономический фестиваль, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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