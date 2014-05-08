Жителей Ленобласти предупредили о первом снеге и сильном ветре в выходные

Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает, что в ближайшие выходные, 16 и 17 октября, в Ленинградской области ожидают первый снег и усиление ветра.

Так, в субботу ждут дожди и местами снег. В некоторых районах области обещают порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В воскресенье ситуация повторится: дожди, мокрый снег, порывы ветра до 17 метров в секунду.

Та же ситуация ждет петербуржцев, помимо первого снега, горожан предупредили об усилении ветра.

Фото: Piter.tv