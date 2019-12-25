Жителей Ленобласти предупредили о похолодании в понедельник

Начало недели выдалось в Ленобласти облачным и морозным.

В понедельник, 1 февраля, синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупредили жителей Ленобласти об облачной погоде и небольшом, умеренном снеге.

В регионе также ожидается западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью температура опустилась до -5...-10 градусов, а местами – до -13 градусов мороза. Днем столбики термометра показывают от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление в течение суток существенно меняться не будет.

Из-за погодных условий на дорогах возможна гололедица: специалисты убедительно просят пешеходов и автовладельцев быть острожными и внимательными.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 2 февраля пройдет небольшой снег.

Фото: Piter.TV