В Ленобласти 2 февраля пройдет небольшой снег

Днем температура воздуха составит -3...-8 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленобласти ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 2 февраля на территории 47 региона будет облачная погода.

В большинстве районов 2 февраля пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами -12...-15 градусов

Днем в Ленобласти температура воздуха составит -3...-8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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Фото: Piter.tv