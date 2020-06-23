Февраль в Петербурге стартовал скандинавской зимой

Температура воздуха составит -1…-3 градусов.

В понедельник, 1 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть циклона с центром над северо-востоком Европейской России. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день опустится до -1…-3 градусов. В Ленобласти ожидается -1…-6 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что грибной сезон у жителей Петербурга продлился до января.

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