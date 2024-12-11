Жителей Ленобласти подключат к дистанционному мониторингу здоровья с помощью умного стетоскопа

500 устройств распределили между лечебными учреждениями Всеволожска, Гатчины, Тихвина и Тосно. Электронные стетоскопы, пригодные для домашнего осмотра, позволяют проводить мониторинг сердечной и дыхательной системы и передавать данные врачам. Медицинские гаджеты правительству Ленинградской области передал Сбер в рамках проекта по дистанционному мониторингу здоровья.

Это не просто медицинский прибор – целый компьютер с системой активного шумоподавления, усилением звука, возможностью записи, прослушивания, а в будущем и анализа данных – умный стетоскоп, разработанный компанией СберЗдоровье позволяет отслеживать состояние людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 500 экземпляров первыми в России в пользование получили лечебные учреждения Ленинградской области.

Александр Жарков, председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области:

Сегодня мы распределили устройства во Всеволожскую больницу, Гатчинскую больницу, Тихвинскую больницу и Тосненскую больницу. Это наиболее крупные районы, где сконцентрировано большое количество населения. Вот в Гатчине у нас основной перинатальный центр Ленинградской области, где мы также будем использовать данные стетоскопы, мы уже запланировали расширение их функционала.

Первыми пациентами, которые получат возможность мониторинга с помощью умного стетоскопа, станут дети до 7 лет – именно в этом возрасте большую опасность представляют не только респираторные заболевания с возможным поражением легких, но и скрытые патологические изменения и нарушения сердечной деятельности.

Светлана Жукова, заведующая детской поликлиникой ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ:

Значительное количество детей, которое можно будет мониторировать с помощью данного прибора, особенно это детки с врожденной патологией сердца. Ну, в принципе, дети с хроническими заболеваниями, у нас их не так много, но, тем не менее, деток с пневмониями, которые необходимо в динамике отслеживать и это принесет свои положительные плоды.

Совместный проект Сбера и Ленинградской области по дистанционному мониторингу здоровья был запущен еще в 2020 году – в самый разгар пандемии COVID-19, когда телемедицина стала особенно актуальна. С тех пор сервисами дистанционного мониторинга здоровья воспользовались более 200 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями. В результате работы проекта в Ленобласти на 70% сократилось количество вызовов скорой помощи, а средняя продолжительность жизни достигла 75 лет.

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

В этот раз мы передаем прибор, который позволяет в режиме реального времени проводить мониторинг дыхания, сердечного ритма пациентов. И, конечно же, это яркий пример того, как умная технология сегодня служит во благо людей и позволяют увеличить доступность медицинских услуг для населения региона, в том числе отдаленных населенных пунктов.

Возможность использовать умные стетоскопы получат не только врачи больниц, поликлиник, но и работники фельдшерско-акушерских пунктов. Снятые показатели при необходимости можно будет передать не только лечащему врачу, но и направить для более детальной экспертизы специалистам областных и федеральных медицинских центров.