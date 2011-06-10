Жителей Ленобласти переведут на единый день начисления пенсий с 1 октября

Соцвыплаты в Ленинградской области будут приходить по новому графику.

С 1 октября в Ленинградской области изменится порядок начисления пенсий и социальных выплат. Теперь средства будут поступать ежемесячно в единую дату — 17 числа. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Если установленный день совпадет с праздничным или выходным, начисления будут проводиться накануне в рабочий день.

Для граждан, получающих пенсию на дому, график останется прежним. Доставка средств через "Почту России" будет выполняться по согласованным с отделением СФР датам.

Миронов предложил лишать свободы на 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов.

Фото: Piter.tv