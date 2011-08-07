Жителей Красного Села возмутил проезд по газону на проспекте Ленина

В местной администрации сказали, что ловят нарушителей, но всего 1 час в неделю.

Жителей Красного Села возмутила парковка и проезд по газону на проспекте Ленина. По неизвестным причинам несколько машин предпочли проезжей части благоустроенный участок. Видео было опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в ВКонтакте.

Некоторые обратили внимание на то, что на дороге не хватает полицейских. Позже в комментариях был опубликован официальный комментарий администрации Красного Села.

Сотрудники Местной Администрации, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, еженедельно в пятницу с 13:00 до 14:00 осуществляют фотофиксацию автомобилей, размещенных с нарушением административного законодательства Санкт-Петербурга у домов 91-93 по пр. Ленина. говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составляют протоколы. С начала 2022 года было составлено 19 актов. Сумма штрафов составила 57 тысяч рублей.

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село