Жителей Красного Села возмутил проезд по газону на проспекте Ленина

Жителей Красного Села возмутила парковка и проезд по газону на проспекте Ленина. По неизвестным причинам несколько машин предпочли проезжей части благоустроенный участок. Видео было опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в ВКонтакте.
Некоторые обратили внимание на то, что на дороге не хватает полицейских. Позже в комментариях был опубликован официальный комментарий администрации Красного Села.
Сотрудники Местной Администрации, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, еженедельно в пятницу с 13:00 до 14:00 осуществляют фотофиксацию автомобилей, размещенных с нарушением административного законодательства Санкт-Петербурга у домов 91-93 по пр. Ленина.
говорится в сообщении.
В отношении нарушителей составляют протоколы. С начала 2022 года было составлено 19 актов. Сумма штрафов составила 57 тысяч рублей.
Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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