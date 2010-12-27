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Детская игрушка стала причиной выезда взрывотехников в жилой дом на Каменноостровском проспекте
Сегодня, 13:47
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lesjasap
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Детская игрушка стала причиной выезда взрывотехников в жилой дом на Каменноостровском проспекте

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Взрывотехники ОМОНа исследовали подозрительный пакет с красными огоньками.

Как сообщают представители пресс-службы ГУ Росгвардии по региону, взрывотехниками ОМОН был обследован подозрительный предмет на Каменноостровском проспекте.
 
Инцидент произошел утром 13 ноября. О находке сообщили местные жители, которых напугал светящийся предмет, находящийся на площадке для сбора бытовых отходов. Пакет с неизвестным содержимым мигал красными огнями. Его обнаружил хозяин одной из квартир, когда решил вынести мусор. 
 
Бдительный петербуржец сообщил в правоохранительные органы о подозрительном объекте. На место приехали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН. Выяснилось, что в напугавшем человека пакете находилась детская игрушка, в которой случайно включились светодиоды. 
 
Теги: взрывотехники , каменноостровский проспект , омон
Категории: Новости СПб

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