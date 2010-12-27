Детская игрушка стала причиной выезда взрывотехников в жилой дом на Каменноостровском проспекте

Взрывотехники ОМОНа исследовали подозрительный пакет с красными огоньками.

Как сообщают представители пресс-службы ГУ Росгвардии по региону, взрывотехниками ОМОН был обследован подозрительный предмет на Каменноостровском проспекте.

Инцидент произошел утром 13 ноября. О находке сообщили местные жители, которых напугал светящийся предмет, находящийся на площадке для сбора бытовых отходов. Пакет с неизвестным содержимым мигал красными огнями. Его обнаружил хозяин одной из квартир, когда решил вынести мусор.

Бдительный петербуржец сообщил в правоохранительные органы о подозрительном объекте. На место приехали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН. Выяснилось, что в напугавшем человека пакете находилась детская игрушка, в которой случайно включились светодиоды.