Жительницу Петербурга приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Петербурженка задолжала, оставленной в детском доме дочери, более 1 млн рублей

19 октября суд Санкт-Петербурга приговорил безразличную мать к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% с заработной платы в счет государства, сообщает пресс-служба судебных приставов города.

Производство было заведено в отношении 34-летней жительницы Петербурга, которую суд обязал выплачивать ребенку алименты. 12-летняя дочь обвиняемой живет уже в третьем детском доме, за все время девочка получила от матери 1400 рублей. В 2016 гожу женщина была осуждена за уклонение от алиментов, но все равно продолжила игнорировать постановление суда.

На сегодняшний день долг перед собственным ребенком достиг более чем в 1 млн рублей. Дознаватели районного отдела снова возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) и приговорили мать к испытательным работам на пол года.

Пресс-служба сообщает, что с начала 2017 года к уголовной ответственности за уклонение от алиментов было привлечено 725 человек.