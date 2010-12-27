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В Красном Селе неизвестный преступник забрался в дом через окно и изнасиловал женщину
Сегодня, 9:35
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lesjasap
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В Красном Селе неизвестный преступник забрался в дом через окно и изнасиловал женщину

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Преступник залез к женщине в квартиру и изнасиловал жертву.

В полицию обратилась жительница Красного села, которая заявила об изнасиловании у себя дома. По словам потерпевшей, преступник проник в ее квартиру через открытое окно. Женщина живет на первом этаже в доме по улице Спирина. Инцидент произошел утром 17 сентября, около 6 часов.
 
Как стало известно правоохранительным органам, 31-летнюю женщину забравшийся мужчина застал спящей и совершил насильственные действия по отношению к своей жертве. После случившегося злоумышленник скрылся тем же способом, что и проник в дом. 
 
Женщину госпитализировали с ушибами лица и груди и другими травмами. В настоящее время пациентка отпущена домой. 
Теги: красное село , преступление
Категории: Новости СПб

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