Жительница Тюмени сняла на видео гигантский смерч

Неподалеку от Тюмени был замечен настоящий смерч.

Неподалеку от Тюмени местные жители заметили настоящий торнадо. Мощный смерч появился днем в небе за городом над крупным лесным массивом. Об этом в личном Instagram сообщила пользовательница mamontovasvetlana. Женщина тут же сняла редкое атмосферное явление на видео и выложила его в своей социальной сети. По редким кадрам высоту торнадо можно охарактеризовать как несколько десятков метров. Смерч расширяется кверху и медленно движется в правую сторону.

Сижу на работе, ну работаю в общем, залетает в кабинет юрист с воплями "там за окном смерч идёт"... ну короче так-то страшно было, - написала автор поста.

Отметим, что в последний раз смерч в небе над Тюменью видели еще 12 июля этого года. К счастью, в обоих случаях от торнадо никто из местных жителей не пострадал.

Видео: Instagram, mamontovasvetlana