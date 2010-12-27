Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Жительница Ленобласти спустя 42 года вспомнила, что у нее пропал муж
Сегодня, 10:08
0
lesjasap
564

Жительница Ленобласти спустя 42 года вспомнила, что у нее пропал муж

0
 
 

В Ленобласти пенсионерка разыскивает мужа, который ушел из дома 42 года назад.

Пенсионерка из Ленобласти обратилась в полицию, чтобы они помогли найти ей мужа, пропавшего 42 года назад. Жительница поселка Тракторное под Приозерском вспомнила, что супруг ушел из дома и не вернулся после ссоры. Инцидент произошел в 1975 году. Сейчас исчезнувшему мужчине должно быть 80 лет.
 
Еще одним фактом, поразившим оперативников, стала информация о том, что то муж пропал в селе Сканово Пензенской области, хотя женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов Приозерска. Пенсионерка не смогла вспомнить приметы пропавшего.
 
Почему заявительница решила отыскать человека именно сейчас - неизвестно.
Теги: ленобласть , поиски человека , поселок тракторное , приозерск , пропавший
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5