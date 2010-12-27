Жительница Ленобласти спустя 42 года вспомнила, что у нее пропал муж

В Ленобласти пенсионерка разыскивает мужа, который ушел из дома 42 года назад.

Пенсионерка из Ленобласти обратилась в полицию, чтобы они помогли найти ей мужа, пропавшего 42 года назад. Жительница поселка Тракторное под Приозерском вспомнила, что супруг ушел из дома и не вернулся после ссоры. Инцидент произошел в 1975 году. Сейчас исчезнувшему мужчине должно быть 80 лет.

Еще одним фактом, поразившим оперативников, стала информация о том, что то муж пропал в селе Сканово Пензенской области, хотя женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов Приозерска. Пенсионерка не смогла вспомнить приметы пропавшего.

Почему заявительница решила отыскать человека именно сейчас - неизвестно.