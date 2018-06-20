Жительница Петербурга сообщила главе СКР о взятках в университете гражданской авиации

Петербурженка рассказала главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину о взятках в университете гражданской авиации.

В субботу, 30 марта глава СКР в рамках рабочей поездки в Петербург провёл личный приём горожан. Об этом сообщает СМИ.

На этой встрече петербурженка рассказала о взятках в местном Авиационно-транспортном колледже и университете гражданской авиации. По её словам, сотрудники ВУЗов берут со студентов деньги, после чего зачисляют их на заочный факультет вуза без прохождения аттестации и вступительных экзаменов.

В Следкоме отметили, что на данный момент расследуется уголовное дело в отношении ряда работников данных учреждений. Согласно версии следствия, они получили взятку от 20 граждан за организацию незаконного поступления в вуз. Также шесть участников получили уголовные дела за дачу денег.

Александр Бастрыкин выслушал петербурженку и дал подчинённым ряд поручений по данному уголовному делу.

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