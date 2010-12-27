Жительница Петербурга разыскивает сестру-близнеца

В Москве пропала женщина на вид 50-55 лет. Исчезнувшую разыскивает сестра-близнец.

Жительница Петербурга ищет пропавшую сестру-близнеца.

"Политэксперт" сообщает, что женщина пропала в Москве. Известно, что она вела асоциальный образ жизни. По словам сестры, пропавшая отправилась в Москву в ноябре 2016 года, а с января не выходит на связь.

Родственница пропавшей не владеет информацией о возможном местоположении. В настоящее время женщину ищут сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, возраст исчезнувшей на вид 50-55 лет, темный волос, рост приблизительно 175 см. Особых черт не имеется.