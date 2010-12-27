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Жительница Петербурга разыскивает сестру-близнеца
Сегодня, 18:34
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Shdaria
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Жительница Петербурга разыскивает сестру-близнеца

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В Москве пропала женщина на вид 50-55 лет. Исчезнувшую разыскивает сестра-близнец.

Жительница Петербурга ищет пропавшую сестру-близнеца. 

"Политэксперт" сообщает, что женщина пропала в Москве. Известно, что она вела асоциальный образ жизни. По словам сестры, пропавшая отправилась в Москву в ноябре 2016 года, а с января  не выходит на связь. 

Родственница пропавшей не владеет информацией о возможном местоположении. В настоящее время женщину ищут сотрудники правоохранительных органов. 

Отметим, возраст исчезнувшей на вид 50-55 лет, темный волос, рост приблизительно 175 см. Особых черт не имеется. 

Теги: москва , новости спб , петербург , попала сестра близнец , пропал человек , розыск
Категории: Новости СПб Лента новостей

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