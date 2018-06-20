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Жительница Луги предстанет перед судом за продажу поддельных DVD-дисков
Сегодня, 13:54
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KaterinaKono13

Жительница Луги предстанет перед судом за продажу поддельных DVD-дисков

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Злоумышленница осуществляла продажу дисков на одной из своих торговых точек. 

В городе Луге Ленинградской области пройдет судебное слушание в отношении гражданки, занимающейся незаконной продажей DVD-дисков, на которых, ко всему прочему, у нее не имелось лицензии. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Об инциденте стало известно сегодня, в четверг, 17 апреля. Злоумышленница осуществляла продажу дисков на одной из своих торговых точек. 

Своей деятельностью она занималась с осени 2018 года. При этом ей даже не приходило в голову получить разрешение на распространение копий объектов авторского права. Таким образом, своими незаконными действиями жительница Ленинградской области причинила ущерб на сумму около 160 тысяч рублей, говорится в сообщении СК РФ по региону.

Уголовное дело вскоре будет рассмотрено в судебном порядке.

Источник: сетевое издание "Online47"

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Категории: Новости Ленинградской области,

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