Жительница Луги предстанет перед судом за продажу поддельных DVD-дисков

Злоумышленница осуществляла продажу дисков на одной из своих торговых точек.

В городе Луге Ленинградской области пройдет судебное слушание в отношении гражданки, занимающейся незаконной продажей DVD-дисков, на которых, ко всему прочему, у нее не имелось лицензии. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Об инциденте стало известно сегодня, в четверг, 17 апреля. Злоумышленница осуществляла продажу дисков на одной из своих торговых точек.

Своей деятельностью она занималась с осени 2018 года. При этом ей даже не приходило в голову получить разрешение на распространение копий объектов авторского права. Таким образом, своими незаконными действиями жительница Ленинградской области причинила ущерб на сумму около 160 тысяч рублей, говорится в сообщении СК РФ по региону.

Уголовное дело вскоре будет рассмотрено в судебном порядке.

Источник: сетевое издание "Online47"