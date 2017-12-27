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Вчера, 16:16
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Shdaria
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Жительница Челябинска приехала в Москву, чтобы продать девственность своей 13-летней дочери

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В Москве были задержаны две женщины, которые занимались продажей несовершеннолетней.

Сотрудники МВД России задержали двух подозреваемых в попытке продажи несовершеннолетней девочки для оказания услуг сексуального характера. Об этом рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что 35-летняя жительница Челябинской области совместно со своей подругой с помощью интернета занимались поисками состоятельного клиента, чтобы продать ему так называемое право первой ночи своей 13-летней дочери за денежное вознаграждение.
 
Задержание двух женщин произошло в одном из московских ресторанов. Полицейские "поймали" их с поличным при передаче им 1,5 миллионов рублей.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время преступницам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 13-летняя девочка находится в лечебном учреждении. 
 
Видео: МВД 
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Категории: Лента новостей Новости России

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