У жителя Приморского района с потолка капала кровь

Мужчина попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Житель Приморского района сообщил о том, что у него с потолка капает кровь. В воскресенье, 18 августа, гражданин Узбекистана обратился в полицию.

Мужчина рассказал правоохранителям о том, что у него на потолке по адресу Беговая улица, 11 появились кровавые пятна. Полицейские приехали на вызов и вскрыли квартиру на седьмом этаже. В спальне сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп в стадии разложения. Погибшим оказался 78-летний уроженец Липецка.

Труп доставили в морг для установления причин смерти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный рецидивист из Кировска убил соседку по коммунальной квартире.

Фото: pixabay.com