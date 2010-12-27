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У жителя Приморского района с потолка капала кровь
Сегодня, 11:54
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У жителя Приморского района с потолка капала кровь

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Мужчина попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Житель Приморского района сообщил о том, что у него с потолка капает кровь. В воскресенье, 18 августа, гражданин Узбекистана обратился в полицию.

Мужчина рассказал правоохранителям о том, что у него на потолке по адресу Беговая улица, 11 появились кровавые пятна. Полицейские приехали на вызов и вскрыли квартиру на седьмом этаже. В спальне сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп в стадии разложения. Погибшим оказался 78-летний уроженец Липецка. 

Труп доставили в морг для установления причин смерти. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный рецидивист из Кировска убил соседку по коммунальной квартире

Фото: pixabay.com 

Теги: кровь на потолке, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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