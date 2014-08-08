Житель ХМАО в противогазе обокрал аптеку и пункт выдачи заказов, после чего стал фигурантом уголовного дела

Мужчину удалось поймать по горячим следам.

На территории ХМАО местный житель в противогазе обокрал аптеку и пункт выдачи заказов. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Оперативники пояснили журналистам, что в ночь с субботы на воскресенье, на позапрошлых выходных, полиция получилв сигнал о срабатывании сигнализации. На место инцидента был отправлен наряд МВД. Оперативники установили, что неизвестный человек незаконно проник в фармацевтический магазин. Для этого злоумышленник стеклянную вставку входной двери, а затем чего похитил из помещения кассовый аппарат и средства контрацепции.

На розыск злоумышленника были ориентированы все наружные наряды полиции. В ходе патрулирования неподалёку от места преступления один из экипажей ДПС увидел пешехода в противогазе, который что-то нёс, и направился в его сторону. пресс-служба МВД РФ

Подозреваемый заметил полицейских и попытался скрыться. Он спрятался за припаркованный на обочине КамАЗ с прицепом. Автоинспекторы вместе с подоспевшими сотрудниками Росгвардии задержали мужчину. Вором оказался 27-летний местный житель. Он хотел спрятать под транспортным средством украденный из аптеки кассовый аппарат. На платформе прицепа сотрудники МВД обнаружили мешок с похищенными медицинскими изделиями. Дополнительно во время осмотра места, где был задержан подозреваемый в краже, оперативники нашли ноутбук. Позже удалось установить, что портативный компьютер фигурант расследования похитил из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов, расположенного вблизи аптеки. Сейчас в отношении мужчины ведется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Устанавливается общая суммма причиненного владельцам материального ущерба. Подозреваемый остается на свободе под подпиской о невыезде.

Жителю Красноярска грозит до 7 лет колонии за стрельбу на остановке.

Фото и видео: МВД Медиа